Basket, la VL è pronta per le Final Eight

Vigilia di Final Eight in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo la bella vittoria in campionato contro Trento la formazione pesarese è arrivata a Milano per giocarsi le sue carte in una competizione ad eliminazione diretta come prevede la Coppa Italia.

Alla vigilia del quarto di finale contro Sassari, già affrontata in campionato e supercoppa, Jasmin Repesa è intervenuto per esprimere le sue sensazioni. «Per noi far parte di questo evento è un grande piacere, la squadra ha meritato di essere qui. Siamo la principale outsider ma non temiamo nessuno, vogliamo competere esattamente come abbiamo fatto finora. Per portare a casa il successo finale serve tanta intensità, una grande forma fisica e molta concentrazione».

La VL scenderà in campo venerdì sera – 12 febbraio – alle ore 20:45. La vincente tra Pesaro e Sassari giocherà la semifinale sabato contro la vincente tra Brindisi e Trieste. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno Milano-Reggio Emilia oltre al big match tra la Virtus Bologna e i campioni in carica della Reyer Venezia.