Basket, la VL Pesaro vola e domina contro Cantù

Tutto facile per la Carpegna Prosciutto che, nella seconda partita del girone di ritorno di serie A di basket, domina la sfida contro l’Acqua San Bernardo Cantù e conquista altri due punti preziosi per la sua classifica. Nel rotondo scorer finale di 107-83 viene racchiuso quanto la VL Pesaro abbia stravinto una gara che dopo un primo quarto equilibrato ha poi parlato soltanto biancorosso.

In una prova di squadra positiva con tutti i suoi elementi, in casa pesarese spiccano i 19 punti di Tyler Cain, miglior realizzatore della partita in casa VL assieme a Carlos Delfino, oltre ai 17 punti di Drell (seconda gara consecutiva in doppia cifra) e i 16 di Filipovity. Buona partita anche di Gerald Robinson autore di 10 punti conditi da 9 assist.

In casa Cantù, da sottolineare l’ottima prova del giovane Gabriele Procida. Il classe 2002 segna 24 punti con un quasi perfetto 8/9 al tiro mostrando talento per il futuro del basket italiano. Per il resto, la squadra di coach Pancotto ha molto su cui ripartire soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento.

Nella Carpegna Prosciutto può sorridere Jasmin Repesa dopo una prova di questo tipo, grazie al recupero dell’infortunio di Carlos Delfino e in attesa del ritorno di Matteo Tambone ancora ai box a causa del Covid.