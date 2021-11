Basket VL Pesaro, visite mediche per Lamb. Drell lascia dopo due anni e mezzo

Per un giocatore che arriva ce n’è uno che va. In casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, nel giorno delle visite mediche di rito per l’arrivo del nuovo americano Doron Lamb, è arrivata anche la notizia dell’addio di Henri Drell.

Arrivato a Pesaro nell’estate del 2019 per volontà dell’allora coach della VL Federico Perego, l’ala estone firmò con la formazione pesarese un contratto triennale. Dopo una stagione deludente, l’anno scorso con Repesa Drell ha dato segnali di miglioramento per un giocatore che, ricordiamo, ha ancora oggi 21 anni essendo un classe 2000. L’addio di Repesa a fine stagione e il poco feeling, scattato sia con Petrovic prima che con Banchi poi in questo campionato, hanno portato nelle ultime uscite della VL a fare a meno di lui e a lasciarlo sempre in panchina.

Con l’arrivo di Lamb, Drell sarebbe stato il sesto straniero e quindi spazio per lui non c’era più. Ed è per questo che proprio pochi minuti fa la società ha comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con il giocatore augurando a lui le migliori fortune per il futuro. Il neo arrivato della Carpegna Prosciutto invece esordirà in campionato questa domenica quando a Pesaro la VL affronterà Varese.