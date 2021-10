Basket, la VL Pesaro contro Trento. Esordio in casa per Banchi

Luca Banchi alla prima panchina casalinga in veste di coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo l’esordio buono ma non vincente di sette giorni fa a Venezia il neo allenatore biancorosso ha potuto finalmente lavorare per un’intera settimana in vista della sfida di domani 31 ottobre contro la Dolomiti Energia Trentino.

«Per noi è stata una settimana intensa di lavoro in palestra dopo aver tratto delle indicazioni utili dal match di sabato scorso a Venezia – ha affermato Banchi in conferenza stampa – l’obiettivo è raggiungere un livello tecnico-tattico necessario per competere contro formazioni impegnate in Europa come Venezia, Trento e Virtus Bologna. In termini di dedizione al lavoro è stata una settimana soddisfacente, e io sto entrando in un nuovo contesto ambientale cercando di non essere troppo invadente, non perdendo di vista quanto di buono i nostri giocatori sanno fare ma motivandoli in questo periodo di parziale smarrimento».

Domani una sfida importante contro Trento che ha appena perso sia in campionato contro Treviso che in Europa contro Andorra. «Affronteremo una squadra con ottimi numeri come visto anche nelle due partite di EuroCup, competizione che rappresenta la manifestazione subito ‘sotto’ all’Eurolega. Trento ha tante potenzialità offensive ed è in grado di cambiare assetto e fisionomia con quintetti molto versatili. Per noi sarà una bella sfida ma venderemo cara la pelle. Dobbiamo entrare in campo con tanto desiderio e fame di vittoria» ha concluso Banchi.