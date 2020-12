Basket, VL Pesaro in trasferta a Brindisi dalla capolista

Sabato 19 dicembre si gioca in casa della Happy Casa Brindisi per la Carpegna Prosciutto. Un osso duro, ma i pesaresi vogliono provare il colpaccio

PESARO – Dopo le due sconfitte consecutive contro Treviso e Fortitudo Bologna la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è attesa da una sfida delicata contro la capolista del campionato di seria, la Happy Casa Brindisi. La squadra pugliese è al momento la più in forma del campionato e viene da una striscia di 10 vittorie consecutive con l’ultimo successo firmato proprio in casa di Milano.

Nella consueta conferenza stampa pre partita (a Brindisi si gioca sabato 19 dicembre con palla a due alle 20), coach Repesa ha fatto una riflessione sull’andamento della sua squadra e poi si è focalizzato sul match. «Affrontiamo questo match dopo la sconfitta di sabato sera contro la Fortitudo. Siamo dispiaciuti di non aver vinto ma ora guardiamo avanti e in settimana ci siamo allenati bene – ha detto Repesa -, dobbiamo aumentare la qualità della nostra condizione per avere un equilibrio e una forma migliore rispetto alle ultime partite dove abbiamo faticato sotto questo punto di vista».

Poi lo sguardo agli avversari. «A Brindisi sarà una bella sfida anche per orgoglio dato che è prima in classifica e ha vinto a Milano, a Bologna e a Sassari e ha perso solo a Venezia. Proveremo a recuperare chi non è al massimo della forma. Non ci sono più Banks e Brown ma sono stati bravissimi a sostituirli con altri ottimi giocatori che molti in Italia non conoscevano».