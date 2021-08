Basket VL Pesaro, sfumato Williams. Piace Zach Auguste

Continua la ricerca assidua da parte della Carpegna Prosciutto per chi coprirà il ruolo di centro titolare nella squadra allenata da coach Aza Petrovic. Dopo i vari no arrivati in questi ultimi giorni da parte di Malcolm Thomas prima e di Johnathan Williams poi, ora il nome caldo in casa Vuelle è quello di Zach Auguste.

Il centro, nell’ultima stagione al Panathinaikos e in possesso del passaporto greco, ha chiuso la sua stagione di Eurolega con 4.6 punti e 2.2 rimbalzi di media a partita. Auguste attualmente è libero dopo un provino svolto nelle precedenti settimane in America con i Boston Celtics ed è ad oggi l’obiettivo numero uno della VL.

Non solo Grecia però per Auguste visto che in passato, prima di indossare la prestigiosa maglia del “Pana”, ha giocato anche in Turchia con il Galatasaray. Auguste, classe 1993, proviene dall’università americana di Notre Dame.