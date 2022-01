Basket, la VL Pesaro è pronta per la sfida con Treviso

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in campo in casa contro Treviso con l'obiettivo di tornare a vincere

Riscattare le ultime due trasferte di Brescia e Trieste. È stato questo l’imperativo della settimana in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Per la squadra biancorossa sono rientrati gli allarmi relativi alle condizioni di salute di Jones e Moretti con i due giocatori che saranno regolarmente in campo domani 30 gennaio.

Alla vigilia della sfida contro Treviso ha parlato in conferenza stampa il coach della VL Luca Banchi. «Veniamo da una settimana di lavoro durante la quale abbiamo pian pian recuperato i nostri infortunati e assenti senza mai però perdere di vista la necessità di rigenerarci dopo un lungo periodo di stop e due sconfitte che hanno palesato alcune criticità forse prevedibili data l’unicità del momento – ha detto l’allenatore biancorosso – Treviso arriverà alla partita dopo un periodo di stop forzato ma con un’identità di gioco precisa che anche in passato le ha permesso di far fronte alle assenze. Domani dovremo saper mettere in campo una ritrovata coesione esprimendo una pallacanestro più efficace di quanto espresso nelle ultime due gare» ha concluso Banchi.