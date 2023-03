Basket, la VL Pesaro sfida Brescia con Austin Daye che carica l’ambiente

Emozioni, entusiasmo e grande determinazione, sono queste le sensazioni di Austin Daye che è pronto a iniziare la sua seconda esperienza con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Austin esordirà domani sera nel match della 22^ giornata di Serie A in programma alla Vitrifrigo Arena contro la Germani Brescia visto che il suo tesseramento è stato ufficializzato proprio da parte della società.

Nel corso della sua presentazione Daye ha espresso grande soddisfazione per questo ritorno a Pesaro, a distanza di sette stagioni dalla sua prima volta datata 2015/2016: «Questa possibilità è emersa per caso, ma l’ho colta subito nonostante avessi in programma di finire la stagione a Taiwan – ha detto il figlio di Darren – sono molto contento di essere tornato qui a casa mia e voglio contribuire al raggiungimento dei playoff. Il coach farà in modo che io mi inserisca al meglio in termini di posizione in campo».

Austin è a Pesaro soltanto da un paio di giorni ma ha già chiara la situazione in casa biancorossa. «Ho svolto solo un allenamento ma ho notato che il gruppo è piuttosto giovane e quindi porterò esperienza e cercherò di far capire ai miei compagni di squadra quanto sia importante la pallacanestro a Pesaro e per i pesaresi – ha sottolineato – io cercherò di dare il mio contributo, ho scelto il numero 23 dato che il 9 era già occupato e quindi ho optato per la somma tra il 9 di Darren e il 14 di Costa. I miei idoli infatti sono sempre stati Ario, mio padre Darren, Darwin Cook e Walter Magnifico», ha concluso Daye.