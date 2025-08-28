Basket, VL Pesaro: scrimmage con il Rimini e arriva la campagna abbonamenti

PESARO – Il precampionato della VL Pesaro entra nel vivo. Dopo le prime uscite alla Riccione Cup, i biancorossi cercano nuovi spunti nello scrimmage organizzato sul parquet del Rimini (Serie A2). L’appuntamento è previsto sabato 30 agosto, alle ore 17.30, al PalaFlaminio. Il test si disputerà a porte chiuse.

La campagna abbonamenti

Prima, però, un appuntamento altrettanto importante dedicato ai tifosi pesaresi. La VL Pesaro ha indetto una conferenza stampa per il lancio della campagna abbonamenti. Domani, venerdì 29 agosto, la società si ritroverà presso la sede di Eden Viaggi, strada della Fornace Vecchia, alle ore 12.00. La conferenza sarà aperta alla pubblico, oltre che alla stampa, e sarà utile per conoscere tutte le informazioni riguardanti gli abbonamenti per la stagione 25-26.

La tabella di marcia

Dopo lo scrimmage con Rimini, sono previste altre amichevoli. Il cammino estivo della VL Pesaro condurrà i biancorossi al debutto in campionato: domenica 21 settembre, in trasferta a Bergamo contro la Gruppo Mascio.