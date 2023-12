Basket, VL Pesaro sbanca Pistoia 74-73

Prova d’orgoglio per i pesaresi che toccano anche il +17 prima del blackout finale che per poco non costa caro ai biancorossi

PESARO – Dopo un primo quarto in favore dei padroni di casa chiuso con Pistoia avanti 23-17, gli uomini di Buscaglia cambiano marcia nel secondo periodo con un Riccardo Visconti molto ispirato al tiro chiudendo il primo tempo avanti 38-47.

Con un Andrea Cinciarini non ispirato al tiro ma in grado di coinvolgere al meglio la sua squadra alla prima uscita stagionale con Pesaro, la VL tocca il massimo vantaggio sul +17 a 8 minuti dalla fine sul 53-71 che sembra chiudere i giochi. Da quel momento però per la Carpegna Prosciutto la luce in attacco si spegne e parte la rimonta toscana. Con un 15-0 gli uomini di Brienza si riportano a -2 (69-71) con due minuti da giocare ed è tutta un’altra partita.

Nell’ultimo minuto 1/2 di Totè ai liberi, Moore torna a segnare, 2/2 di Cinciarini, Blakes realizza il -1. Pesaro sbaglia due volte ma ancora Moore non riesce a mandare a segno il tiro della vittoria. Finisce 73-74, Pesaro sale a quota 5 vittorie con gli italiani protagonisti. Visconti top scorer con 19 punti (5/5 da tre). Cinciarini mette insieme 6 punti, 10 assist e 6 falli subiti, Totè chiude con 12 punti, 4 rimbalzi e 3 stoppate. bene anche Ford con 14 punti, 5 rimbalzi e 3 recuperi.

A fine match questa l’analisi di Coach Maurizio Buscaglia: «Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, anche considerando la squadra che avevamo di fronte e che arrivava a questa partita in un momento di gran fiducia. Negli istanti decisivi siamo riusciti a giocare punto a punto. Siamo riusciti a vincere anche facendo due o tre cose importanti in alcune fasi per noi complicate. Positivo aver tenuto in difesa nel momento della rimonta di Pistoia, ma ci tengo a sottolineare l’importanza del successo su un campo molto caldo come questo. Dobbiamo essere contenti di aver avuto la forza di portarla a casa, cercando di limitare Willis e Moore. Non averli fatti segnare entrambi per tutta la partita è stata una delle chiavi della nostra vittoria. Sono molto contento per tutti i nostri tifosi».