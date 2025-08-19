Nel frattempo, il nuovo acquisto Regimantas Miniotas è arrivato in città ed è stata confermata un'importante partnership

PESARO – La VL Pesaro si affaccia verso la Riccione Basket Cup. Le prime amichevoli dei biancorossi sono in programma questa settimana. Nel frattempo, il nuovo acquisto Regimantas Miniotas è arrivato in città, aggregandosi al gruppo, e la società ha confermato una partnership importante.

Riccione Basket Cup

Il primo capitolo della Riccione Basket Cup è previsto giovedì 21 agosto alle ore 20.30, al Playhall di Riccione, insieme al Cividale (Serie A2). La VL Pesaro, sempre al Playhall, affronterà la Fortitudo Bologna (Serie A2) sabato 23 agosto alle 20.30. Esami che andranno così a concludere la seconda settimana di preparazione. I test proseguiranno fino a metà settembre.

Seven Group

La VL Pesaro guarda anche fuori dal parquet confermando una partnership preziosa. Rinnovata la collaborazione con Seven Group che sarà Official Safety & Security Partner, offrendo qualità nei servizi di sicurezza, accoglienza e assistenza per ogni tipo di evento griffato VL Pesaro.