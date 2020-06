Il grande pubblico della pallacanestro pesarese potrà ancora una volta partecipare all’élite del basket italiano. In una conferenza stampa tenutasi nella giornata di ieri, il presidente del club biancorosso Ario Costa, il presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori e l’amministratore delegato della Victoria Libertas Andrea Rombaldoni hanno confermato che la VL Pesaro giocherà in Serie A1 anche nella prossima stagione.

Il presidente Ario Costa ha espresso grande passione e soddisfazione nelle sue parole. «Per noi oggi è una giornata molto bella. Possiamo affermare che siamo tra le 18 squadre che parteciperanno al massimo campionato. Ora ci attende un’altra stagione intensa ma tutti insieme puntiamo a vincere sia in campo che fuori, come tutti ci riconoscono per la nostra serietà» ha detto Costa, parlando poi anche del nuovo arrivato Livio Proli, consulente della società, non presente alla conferenza per motivi di viaggio. «È legato a noi da un rapporto di simpatia e ammirazione, abbiamo sempre cooperato e siamo sempre stati considerati come una società seria. Il progetto è ambizioso, riguarda tanti temi ma sarà lui a spiegare tutti i dettagli. Sta lavorando per la VL, speriamo possa farlo con ancora maggiore entusiasmo e dedizione compatibilmente con il suo primo lavoro (amministratore delegato del Gruppo Missoni, ndr)».

In riferimento al legame con il main sponsor Carpegna Prosciutto Ario Costa ha aggiunto: «Siamo in fase di trattativa, siamo ottimisti ma non abbiamo ancora concluso nulla. Siamo fiduciosi di poter andare avanti con questo legame».