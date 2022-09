Basket VL Pesaro, Repesa: «Ora si fa sul serio. Precampionato conta poco»

Per la Carpegna Prosciutto esordio non semplice sul campo dell'Allianz Trieste. Il precampionato però ha visto sempre una buona VL

Questa è la settimana di preparazione alla prima giornata di campionato di serie A in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo più di un mese di duro lavoro la formazione pesarese è infatti pronta all’esordio ufficiale che avverrà in trasferta a Trieste. I biancorossi in questa estate hanno riabbracciato coach Jasmin Repesa, ritornato alla VL dopo la stagione 20/21 in cui il tecnico croato portò la Carpegna Prosciutto a giocarsi la finale di Coppa Italia poi persa contro Milano. Rispetto alla passata stagione sono diversi i volti nuovi in casa pesarese ma le fondamenta su cui si è costruita la squadra sono state le conferme di capitan Carlos Delfino, assieme a quelle del duo Moretti-Tambone.

Nella settimana della vigilia dell’esordio l’allenatore della VL ha fatto un primo bilancio su questa prima fase di preparazione e su cosa si aspetta dai suoi. «Quello che abbiamo fatto fino adesso a livello di risultati non conta niente, visto che non era il nostro primo obiettivo – ha subito affermato Repesa – come ho detto dopo ogni partita sicuramente abbiamo provato a vincere in ogni occasione per creare la giusta mentalità, ma l’obiettivo di questi match è stato migliorare in tutti gli aspetti che sono importanti per poter poi essere pronti in vista del campionato».

Nota stonata delle ultime partite amichevoli sono alcuni problemi di infermeria. «Prima del torneo giocato lo scorso fine settimana a Teramo abbiamo avuto problemi fisici, visto che nell’ultimo allenamento Cheatham ha accusato una storta alla caviglia e sabato si è fermato anche Charalampopoulos a cui faremo una risonanza per vedere se sarà una cosa seria o meno – ha detto il coach croato – speriamo di averli entrambi a disposizione e al meglio a Trieste. Inoltre Delfino ha iniziato ad allenarsi con la squadra nella giornata di lunedì dopo essere stato via con la nazionale argentina e avremo poco tempo per inserirlo al meglio».