Basket VL Pesaro, presentato ufficialmente Aza Petrovic

PESARO- Con una conferenza stampa in serata presso la meravigliosa location di Villa Cattani Stuart e alla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, oltre che di tutta la famiglia Beretta che ha confermato il proseguo della partnership come Main Sponsor, la VL ha ufficialmente presentato Aza Petrovic come nuovo allenatore.

Parole chiare e decise quelle del tecnico croato che succede al suo connazionale Repesa. «Penso che insieme possiamo fare una bella squadra, io non voglio giocare solamente una volta alla settimana. La prossima stagione voglio vederci giocare in Europa e riportare Pesaro lì». Conferme per lo staff tecnico ma ci sarà un nuovo vice allenatore per la VL. «Voglio una squadra intensa e con tanta libertà in attacco. Insieme a me faranno parte dello staff tecnico Bruno Savignani, Luca Pentucci e Roberto Venerandi».

Presente anche il Presidente della Regione Acquaroli che ha preso la parola affermando come «lo sport può contribuire al rilancio del nostro bellissimo territorio, sono molto felice di essere qui per questa importante giornata».