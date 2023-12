PESARO – Trasferta complicata e delicata per la Victoria Libertas che oggi, 17 dicembre, va nella tana della Estra Pistoia. Toscani che stanno vivendo un momento molto positivo della loro stagione con 12 punti in classifica e la ultima grande vittoria allo scadere sul parquet di Tortona.

Pesaro invece dal suo canto deve reagire dopo le ultime due partite (con Cremona e Trento) in cui la VL ne è sempre uscita sconfitta. Buscaglia, coach dei biancorossi, ha parlato alla vigilia del match soffermandosi anche sul neo ingresso in squadra. «Ci attende un match importante contro una squadra in forma, in fiducia e con una precisa identità – ha detto l’allenatore della VL – dobbiamo giocare per vincere, e cercando di migliorare la prestazione. Veniamo da un paio di partite giocate con dei momenti difficili. Abbiamo qualche aggiustamento grazie all’ingresso di Andrea Cinciarini che ci permetterà di sviluppare diversamente delle cose in campo ma sarà necessario giocare con intensità e presenza, punti di crescita per noi fondamentali, e sempre di squadra».

Buscaglia sa delle qualità di Pistoia, spesso affrontata in precampionato ma ora completamente una squadra differente. «Pistoia ha superato le difficoltà iniziali, acquisendo fiducia nei propri mezzi. L’Estra ha ritrovato dopo la pre-stagione un ottimo giocatore come Moore, molto intelligente, rapido, in grado di rendere al meglio e far rendere la squadra, in un contesto che ha giustamente anche l’entusiasmo della neopromossa – ha detto Buscaglia – Con lui, Willis che è in grado di innescarsi, sta crescendo, senza dimenticare l’ultimo arrivato in ordine di tempo Blakes che apporta ulteriore profondità al roster toscano. Sono una squadra equilibrata con un’anima italiana assolutamente sul pezzo».