Basket Serie A, VL Pesaro in campo sabato. A Pesaro arriva Treviso

PESARO – 25^ giornata di Serie A. Dopo le quattro sconfitte consecutive subite in campionato, in casa Carpegna Prosciutto la voglia di tornare a vincere è tanta. In occasione del turno pasquale la formazione biancorossa torna in campo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro ma lo farà nel pomeriggio di sabato 3 aprile alle ore 17:30.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia della VL Pesaro, è intervenuto coach Jasmin Repesa che ha subito chiarito chi è il positivo al Covid all’interno della squadra. «Purtroppo il Covid continua a colpirci e domani non potremo contare su Justin Robinson che è risultato positivo al tampone. Ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo approcciare bene le partite e giocare con il massimo dell’intensità. Eboua a Bologna contro Reggio Emilia non è sceso in campo dato che aveva svolto solo due allenamenti con la squadra e quindi non conosceva ancora il nostro sistema di gioco. Non abbiamo voluto rischiare, serve tempo e pazienza per inserirlo».

Poi sull’avversaria. «Domani affronteremo Treviso, una squadra che in tutta la stagione ha sempre giocato molto bene, molto aggressiva e che si è rafforzata. Possono contare su ottimi giocatori come Lockett e Sokolowski oltre ad altri che garantiscono una grande competitività alla formazione di coach Menetti. Dobbiamo essere pronti per scendere in campo con fiducia, ottimismo, aggressività e intensità, ed è necessario tornare a essere un gruppo vero come eravamo prima. Per tornare a giocare un bel basket dobbiamo essere prima di tutto pronti, dopo la finale di Coppa Italia c’è stato un calo generale che ci ha portato a una situazione che ovviamente non ci rende felici».