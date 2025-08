Basket, la VL Pesaro brilla nella Notte degli Sponsor

PESARO – Non c’era modo migliore di salutare la stagione passata e abbracciare quella in arrivo per la VL Pesaro. Presso la splendida location di Villa Caprile, il club si è riunito per abbracciare i propri consorziati e collaboratori.

150 anime biancorosse

In circa 150 hanno preso parte, giovedì 31 luglio, alla ‘Notte degli Sponsor’, evento fortemente voluto dalla VL Pesaro per ringraziare i propri consorziati, sponsor e collaboratori per la stagione appena conclusa e per augurarsi, tutti insieme, un in bocca al lupo per la nuova annata sportiva che porterà il club a festeggiare l’80° compleanno.

Erano presenti e sono intervenuti: il presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci, il presidente della VL Pesaro Andrea Valli e l’ultimo arrivato in casa biancorossa, l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda. Per l’AD è stata la prima occasione per conoscere i consorziati e sponsor.

Dalla Salda si è presentato e ha illustrato proprio il programma e la nuova organizzazione definita in queste settimane a Pesaro indicando anche gli obiettivi a medio termine, con un ritorno nel massimo campionato entro tre anni, partendo da un rafforzamento della struttura societaria.

L’evento si è concluso con il gran finale rappresentato dal taglio della torta VL Pesaro da parte di dirigenti, responsabili delle Aree del Club, staff tecnico e collaboratori.