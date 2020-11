Basket: VL Pesaro, metti la quarta contro Varese

Campionato di basket, serie A. Dopo la prima vittoria della stagione alla Vitrifrigo Arena, che ha fatto tornare a gioire la Carpegna Prosciutto in casa propria dopo ben 19 mesi, ora la squadra biancorossa non ha intenzione di fermarsi. Quella contro Cremona è stata la seconda partita vinta consecutiva dopo la sfida con Roma di due settimane fa e ora, la squadra di coach Repesa, vuole provare a fare tripletta contro Varese.

Una partita, quella contro la formazione lombarda, che la VL Pesaro giocherà nuovamente in casa domenica sera 8 novembre alle ore 20:45. Come al solito Repesa ha parlato in merito a quella che è stata la settimana di lavoro dei suoi giocatori e di cosa si aspetta dalla prossima sfida: «La settimana di allenamenti è andata regolarmente. Domenica affrontiamo una squadra di buon livello che può contare su ottimi giocatori come Scola e Douglas. Noi dovremo dare il massimo per portare a casa la vittoria. Scola per loro è un giocatore chiave. Al momento è il miglior realizzatore del campionato, e non dimentichiamoci che ha vinto tutto e possiede grandissime doti e qualità. Capisce molto bene il gioco e per noi non sarà facile fermarlo ma dovremo provare ad abbassare le sue percentuali».

Dopo 6 giornate di campionato, la squadra pesarese ha all’attivo tre vittorie e tre sconfitte.

«Da parte nostra – ha proseguito il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – rimaniamo con gli stessi obiettivi di inizio stagione, ovvero dare tutto quello che abbiamo a prescindere da chi ci troviamo di fronte e diventando sempre più competitivi. Per ora va bene così ma non siamo ancora completamente soddisfatti».