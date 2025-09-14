Basket, la VL Pesaro batte Mestre in amichevole. Leka soddisfatto

CERVIA – La VL Pesaro vince e convince a una settimana di distanza dal debutto in Serie A2. A Cervia, i biancorossi hanno affrontato e superato Mestre 90-71. La prima giornata di campionato è prevista domenica 21 settembre a Bergamo.

Il test

Coach Spiro Leka manda in quintetto Tambone, Bucarelli, Bertini, Virginio e Miniotas; tra i pesaresi ancora ai box De Laurentiis, per riposo precauzionale. Per la VL Pesaro, sono andati in doppia cifra Tambone (21 punti), Virginio (18), Bucarelli (15), Bertini (11) e Miniotas (10). I progressivi: 25-17, 49-38, 64-56, 90-71.

Una gara quindi controllata sempre con personalità dalla VL Pesaro, che sta crescendo di condizione col passare del tempo e delle amichevoli precampionato. Mestre sarà un avversario da incontrare nuovamente durante la stagione e il verdetto di questo test lascia ben sperare.

Leka sorride

Le parole del coach della VL Pesaro: «Abbiamo fatto un bel passo avanti, sono soddisfatto di come abbiamo interpretato tutti i 40 minuti. Tutti i ragazzi hanno dato il proprio contributo anche se c’è sempre qualcosa da migliorare. Siamo stati bravi a risolvere di squadra un piccolo momento complicato nel corso del match. Lunedì arriverà Felder e proveremo a integrarlo il prima possibile, creando una solida identità di team».