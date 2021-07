Basket VL, Marko Filipovity esce dal contratto e se ne va

Dopo l’addio di Justin Robinson, quello di Marko Filipovity è il secondo saluto in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Se però nel caso del playmaker americano era stata la società biancorossa qualche settimana fa a prendere la decisione di non proseguire insieme, per Filipovity è successo l’esatto contrario.

L’ala forte ungherese, approdata a Pesaro la scorsa estate per volontà di Repesa che conosceva molto bene il padre, ha infatti deciso di uscire dal contratto che lo legava alla VL. Filipovity in maglia VL ha giocato una stagione che non si può non definire positiva, con alti e bassi ma con un bellissimo exploit soprattutto nella prima parte del campionato. Voci di mercato insistono per un approdo dell’ala proprio alla corte di Repesa alla Fortitudo Bologna ma non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale.

Nell’attesa di conoscere quale sarà il futuro di Tyler Cain e con un tassello di giocatore straniero occupato da Henri Drell, si sa per certo che in casa Carpegna Prosciutto ad oggi saranno almeno 3 i nuovi giocatori esteri che andranno ad occupare il roster.