Basket, la VL Pesaro verso il debutto. Leka: «Cantiere aperto»

PESARO – La VL Pesaro è un cantiere aperto, parola di coach Leka. Il tecnico dei biancorossi commenta gli ultimi scrimmage disputati nei giorni scorsi, utili a preparare il debutto in Serie A2 di Bergamo, previsto domenica 21 settembre.

Il rodaggio

La VL Pesaro ha affrontato Umana Reyer Venezia (Serie A2) e Real Sebastiani Rieti (A2) in rapida successione. In ordine cronologico, 100-77 è il risultato maturato in favore dei veneti. Tra i pesaresi, in campo senza Maretto e De Laurentiis, esordio per Fainke (10 punti in 18 minuti). Il miglior realizzatore è stato il lituano Miniotas, autore di 19 punti e 12 rimbalzi in 30 minuti.

In ricordo di Alphonso Ford, leggenda biancorossa scomparsa nel 2004, la VL Pesaro ha disputato l’amichevole con Rieti a Fermignano. Gli ospiti hanno sorriso 64-76. Tra i biancorossi, in doppia cifra Tambone con 21 punti e Miniotas con 16.

Nel corso dell’intervallo, il presidente della VL, Andrea Valli, ha consegnato una canotta speciale al sindaco del Comune di Fermignano Emanuele Feduzi per la gentile ospitalità nel palasport che ha visto 200 spettatori assistere all’amichevole contro i laziali. A fine match, Valli ha consegnato il trofeo dell’MVP a Liam Udom: un trofeo significativo, per celebrare l’indimenticato Ford.

Il punto del coach

Leka racconta le sue impressioni maturate durante il precampionato della VL Pesaro: «Grazie a Fermignano e a tutto il pubblico presente. Abbiamo fatto delle buone cose a livello difensivo in quella che è stata una partita vera. Dobbiamo lavorare sulle troppe palle perse, bene il ritorno di Maretto. Ci attende tanto lavoro, sia in termini di inserimento di giocatori o di giocatori rientrati da poco. Oggi ho visto cose positive e altre meno, siamo un cantiere aperto».

L’ultimo impegno amichevole sarà quello di sabato 13 settembre: appuntamento a Cervia, contro Mestre, neopromossa in Serie A2.