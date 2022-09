Pomeriggio di presentazioni ai tifosi in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo essere tornati in città la VL ha oggi fatto parlare due dei suoi nuovi acquisti che si sono così potuti presentare in maniera ufficiale ai nuovi tifosi.

Kravic, che sarà il lungo titolare della VL, arriva dal campionato spagnolo e c’è tanta attesa per un giocatore della sua esperienza. «Ci stiamo allenando molto duramente e si sta creando una bella alchimia tra noi giocatori . ha detto il pivot Croato – so che il campionato italiano è di grande livello, inoltre conoscere già coach Repesa per me è stato importante per decidere di indossare questi colori. Il nostro gruppo è composto da ottime persone, è un piacere farne parte e puntiamo a fare del nostro meglio».

Discorso diverso invece quello del greco Charalampopoulos. L’ala infatti conosce già il campionato italiano avendo giocato sia in maglia Reyer Venezia che Fortitudo Bologna. «Sono felice di essere qui, spero di fare bene in questa stagione e credo che in tanti ci sosterranno con la loro passione – ha detto Vassilis – ho già giocato nel campionato italiano, volevo restarci e quindi la Vuelle per me ha rappresentato la scelta ideale. Quest’anno punto a fare del mio meglio, sono convinto che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni tutti insieme. La squadra è formata da bravissime persone, questa è una base fondamentale per avere successo».