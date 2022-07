Basket VL Pesaro, Justin Robinson torna come playmaker?

In casa Carpegna Prosciutto sono giorni chiave nella costruzione della nuova squadra e l’asse portante, quello del playmaker e del pivot, è la prima base su cui la società vuole gettare le sue risorse più importanti. Per il ruolo di play il nome caldo di questi giorni e di queste ultime ore è quello di Justin Robinson. Il folletto americano, che ha indossato la maglia della VL due stagioni fa proprio con Repesa alla guida, ha l’appoggio di tutti e un suo ritorno sarebbe più che gradito.

Robinson in un anno in Italia ha dimostrato le sue doti. Buon tiro a cui va aggiunta una buona lettura di gioco. Sicuramente non forte fisicamente vista la sua statura ma veloce con il gioco di mano ed abile nell’intercettare i palloni anche a metà campo.

Dal punto di vista societario come detto c’è il via libera. Repesa ha già lavorato con Robinson un’intera stagione ed è apprezzato dal coach croato. Ancora come sottolineato dal presidente della VL Ario Costa non ci sono state delle offerte concrete anche perché sarà da valutare se le richieste di Robinson saranno compatibili con il budget a disposizione della Carpegna Prosciutto. Unica cosa certa è che a questo punto è definitivamente saltata la pista di Davide Moretti. La VL aveva fatto un’offerta importante al play italiano con lo stesso Repesa che aveva ammesso di aver offerto a Moretti un ruolo da titolare ma il giocatore preferisce aspettare e vedere se riesce a trovare una squadra che giochi le coppe europee.

Robinson in questa stagione, dopo l’esperienza a Pesaro, ha giocato in Germania al Brose Bamberg.