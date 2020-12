Dopo la pausa dovuta agli impegni delle squadre nazionali, la Serie A di basket torna in campo questo fine settimana. Per la Carpegna Prosciutto, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, ora arriva la trasferta di Treviso contro la De Longhi.

«Siamo pronti per tornare in campo e sono soddisfatto perché chi non è risultato positivo ha lavorato molto bene per due settimane ed è pronto per i match che ci attendono – ha dichiarato coach Repesa nella conferenza stampa della vigilia di Universo Treviso-VL Pesaro -; chi è stato fuori a causa del Covid invece ha bisogno di qualche giorno in più per tornare in piena forma».

Poi uno sguardo agli avversari della De’ Longhi Treviso. «Treviso arriva al match contro di noi dopo la sconfitta di ieri sera contro Reggio Emilia nel recupero ma nel primo tempo ha giocato bene. Hanno un ampio sistema di gioco con tante soluzioni in difesa e in attacco. Si tratta di una squadra che sta lavorando e giocando bene e in cui Logan è il principale terminale offensivo. Treviso ha tanta qualità ed esperienza grazie alla sua presenza. Noi dovremo essere pronti e fare di tutto per fermarlo anche se non sarà facile».