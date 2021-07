La VL Pesaro firma Gora Camara

Bel colpo di mercato per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. In quello che sembrava un normale sabato pomeriggio d’estate, la formazione biancorossa ha ufficializzato tramite una nota sui propri profili social l’arrivo di Gora Camara, pivot di 214 cm e 115 kg.

Camara, senegalese di formazione italiana nato a Dakar il 12 aprile 2001, inizia a giocare nella Dieda Basketball Academy della capitale africana. Nella stagione 2017/2018 con la Virtus Bologna comincia il suo percorso di formazione italiana. Con la formazione emiliana fa parte della squadra Under 18 e debutta in Champions League scendendo in campo in tre occasioni.

Nel mese di dicembre 2018 con i bianconeri a Valencia partecipa all’Adidas Next Gen Tournament, la competizione giovanile di Euroleague Basketball: arriva in finale, conquista un posto nel quintetto ideale e anche il titolo di MVP viaggiando a una media di 12.3 punti, 15.5 rimbalzi e 24 di valutazione.

Nel 2019/2020 e nella stagione conclusasi da poco è protagonista in Serie A2 con Casale Monferrato (10 punti, 9 rimbalzi e 1 stoppata di media a partita nel 2020/2021). Camara è ancora legato da contratto professionista alla Virtus Bologna dalla quale arriverà in prestito alla VL.