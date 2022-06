Basket, la VL Pesaro ha firmato Riccardo Visconti

Dopo il rinnovo di Matteo Tambone è nuovamente tempo di annunci in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. La società biancorossa infatti ha da pochi minuti comunicato ufficialmente che Riccardo Visconti vestirà la maglia della VL nella prossima stagione e in quella successiva visto che l’accordo firmato da ambo le parti riguarda un contratto biennale.

Classe 1998 e ruolo guardia, Visconti arriva a Pesaro dopo due buone stagione giocate con la maglia della Happy Casa Brindisi. In passato, nonostante la giovane età, visconti ha indossato la maglia della Reyer Venezia (con cui ha esordito nel massimo campionato nella stagione 15/16), per poi giocare in A2 con Verona prima e Mantova poi. Visconti vanta anche medaglie conquistate con le selezioni giovanili della Nazionale azzurra. Nel suo palmarès troviamo il bronzo ottenuto nel 2016 in Turchia agli Europei Under 18 e l’argento nel 2017 in Egitto nei mondiali Under 19.

«Sono molto contento e orgoglioso della chiamata da parte di Coach Repesa e della società. Sono pronto a mettermi in gioco e a dare tutto per un club storico come la VL». Sono state queste le prime parole di Riccardo Visconti riportate dalla Carpegna Prosciutto Basket. Non ancora deciso con quale numero di maglia giocherà Visconti che a Brindisi giocava con il 9.