Basket, VL Pesaro: Fainke si presenta. Arriva il Rieti

PESARO – Elhadji Brehima Fainke è un nuovo giocatore della VL Pesaro. Contestualmente, Matteo Imbrò rescinde e saluta il club. È in arrivo il test con Rieti, nel ricordo di Alphonso Ford, previsto domenica 7 settembre.

Il ritorno

La VL Pesaro riaccoglie Fainke. Centro, classe 2005, 207 centimetri, inizia la sua carriera in Italia nel 2021 a Fidenza dove resta fino al 2023 per poi approdare alla VL Pesaro con cui va a referto nel massimo campionato, militando in Under 19 Eccellenza e in Next Gen Cup. Nel 2024-2025, fa parte del roster della Pallacanestro Reggiana in Serie A; ora il rientro a Pesaro dopo la preseason che lo ha visto aggregato al Napoli Basket (Serie A).

Le sue parole: «Sono molto felice di tornare a Pesaro e posso garantire che darò sempre il 100%. Sono di nuovo qui e ne sono davvero felice. Ho già svolto alcuni allenamenti con la squadra, mi trovo bene con tutti e sento fiducia nei miei confronti. Le mie qualità? Difendere e portare energia, specialmente a rimbalzo.

Il numero 25 che ho scelto? È in onore di mia madre; anche lei giocava a pallacanestro ma purtroppo la sua carriera si è interrotta all’età di 25 anni a causa di un infortunio. Ecco perché ho deciso di far mio questo numero. Tifosi, siamo pronti per regalarvi delle belle soddisfazioni».

Un addio e l’amichevole

Nel frattempo, la VL Pesaro ha registrato un addio: «La Victoria Libertas Pesaro comunica di aver risolto consensualmente il contratto, in scadenza a giugno 2026, con Matteo Imbrò – si legge nella nota del club -. La società ringrazia Matteo per l’impegno dimostrato in maglia biancorossa e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera».

Si avvicina il test con Rieti al Palasport di Fermignano, previsto domenica alle ore 18.00. L’amichevole, con il patrocinio del Comune di Fermignano, è organizzata in collaborazione con il Metauro Basket Academy. L’MVP della gara verrà premiato con un trofeo in onore di Alphonso Ford, indimenticata leggenda biancorossa scomparsa nel 2004: per ricordarlo, sarà presente anche l’AIL Pesaro (Associazione Italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma).

Disponibili 200 biglietti al prezzo unico di 5 euro, acquistabili online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati.