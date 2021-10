Basket, per la VL Pesaro esordio in casa contro Trieste

Dopo quasi venti mesi di assenza domani il pubblico pesarese potrà ritornare a vedere la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro dal vivo. L’esordio in casa per la VL infatti avverrà contro l’Allianz Trieste domani alle ore 20:30 e sarà il posticipo che chiuderà questa seconda giornata di campionato.

Alla vigilia della sfida contro Trieste ha parlato il coach della Victoria Libertas Aza Petrovic che ha analizzato il lavoro svolto dai suoi in questi giorni. «Questa settimana è andata bene e abbiamo lavorato su diversi aspetti. Venerdì Larson si è allenato con noi per la prima volta e ci ha dato segnali positivi – ha detto Petrovic – lui è un giocatore esperto, fisicamente è pronto e ha appreso velocemente le dinamiche di squadra anche se sono trascorsi troppi pochi giorni per decidere se iniziare con lui in quintetto o se far partire gli stessi giocatori che hanno iniziato il match di Sassari. Si tratta di un giocatore tridimensionale e ora siamo in grado di fornire ottimi palloni ai nostri 3 e 4, oltre a consentire a Jones di avere maggiori palle a disposizione».

Petrovic però non sottovaluta Trieste. «Trieste è una formazione molto valida con giocatori forti e dovremo fare attenzione a Banks provando a tenerlo su percentuali basse, senza dimenticare Mian e Fernandez ma non solo. Si tratta di una squadra ben organizzata, unga e che riesce a giocare in modi diversi. Siamo molto felici di ritrovare i nostri tifosi sulle tribune, sono convinto che pian piano torneranno sempre di più alla Vitrifrigo Arena».