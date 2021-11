Basket, VL Pesaro a Cremona per il riscatto

L'imperativo in casa biancorossa è quello di tornare a vincere dopo un solo successo in campionato firmato alla seconda gara stagionale contro Trieste

Trasferta da provare a vincere a tutti i costi. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sarà di scena domenica sera (21 novembre) in quel di Cremona e la sfida in terra lombarda è una di quella da dentro o fuori, per la nona giornata di campionato di serie A. L’imperativo in casa biancorossa è quello di tornare a vincere dopo un solo successo in campionato firmato alla seconda gara stagionale contro Trieste.

Come di consueto prima della partenza per Cremona è intervenuto in conferenza stampa il coach della VL Luca Banchi che ha parlato della situazione che sta vivendo la sua squadra.

«Veniamo da una settimana difficile dopo l’indegna prestazione di sabato scorso contro Napoli, oltre a diversi problemi fisici di alcuni giocatori – ha detto Banchi – ovviamente abbiamo preparato con impegno il match di domenica sera, abbiamo cercato di ritrovare dignità in palestra. Soltanto il campo ci dirà se avremo lavorato bene. Noi affronteremo Cremona che è una squadra che arriva da un’ottima stagione e che esprime una pallacanestro di alta qualità con giocatori protagonisti e gerarchie ben definite. La partita nasconde delle insidie a livello tecnico- tattico, finora noi non siamo riusciti a esprimere quella qualità di gioco e la continuità di rendimento necessarie per competere. La squadra di coach Galbiati presenta tanti giocatori che hanno le carte in regola per essere protagonisti nel corso del match, noi siamo consapevoli dell’estrema urgenza di vincere delle partite per arrivare a essere un team migliore» ha concluso Banchi.