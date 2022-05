Basket, la VL Pesaro passa a Napoli dopo un supplementare. È playoff!

NAPOLI- Primo quarto di gioco in cui Napoli parte subito bene piazzando un 7 a 0 di parziale e costringe la Carpegna prosciutto a reagire subito ma ristabilendo subito la partita. Con la tripla di Marini al termine del quarto nei primi 10 minuti il punteggio è di 18-15 in favore dei padroni di casa che nonostante la salvezza raggiunta impongono un buon ritmo alla partita dimostrando di voler chiudere bene la stagione davanti al proprio pubblico.

Napoli prova subito un mini allungo ad inizio secondo quarto portandosi a +8 sul 25 a 17 e la VL nuovamente risponde con Lamb e Jones che con 7 punti di fila riducono nuovamente lo svantaggio. La squadra pesarese trova intensità in difesa e canestri importanti con Davide Moretti e trova il +4 a un minuto dall’intervallo lungo sul 30-34. Napoli trova punti dalla lunetta e Pesaro realizza con Doron Lamb. Al 20° il punteggio dice 34 a 36 in favore dei pesaresi.

Nel secondo tempo si prosegue sulla falsa riga del primo con Napoli e Pesaro che si ribattono colpo sul colpo con grande equilibrio. La VL trova punti importanti con Sanford e Tambone ma alla fine del terzo periodo il risultato è in perfetta parità sul 56 a 56. Equilibrio che non lascia mai questa partita nemmeno nell’ultimo e decisivo quarto periodo. Jones si carica la VL sulle spalle e a 40″ dalla fine segna il 71-71. Napoli perde palla dall’altra parte. La VL ha l’occasione per vincere la partita ma il tiro di Moretti non trova la retina. Si va al supplementare.

Supplementari in cui la VL trova subito 4 punti con Sanford ma Napoli risponde. A due minuti dalla fine Moretti spara una tripla da 8 metri e porta Pesaro a +3. Parks trasforma tre tiri liberi per Napoli e ristabilisce il punteggio. Tyrique Jones segna e subisce il fallo dall’altra parte ma sbaglia il tiro libero. Napoli trova una tripla con Rich e a 35 secondi dalla fine è sopra di uno. Napoli fa fallo su Jones. Il lungo americano sbaglia entrambi i liberi ma Parks commette fallo su Lamb e la palla resta alla VL. Moretti va al tiro e sbaglia ma arriva il tap-in vincente di Lamb. Napoli perde palla e la recupera sempre l’ala americana della VL che subisce fallo. Lamb fa 0-2 dalla lunetta ma Napoli non riesce a trovare il tempo per andare dall’altra parte. Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ai playoff!