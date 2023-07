Basket, VL Pesaro scatenata sul mercato. Preso Trevon Bluiett

Seconda firma in due giorni per la Carpegna Prosciutto che completa il parco esterni con l'arrivo di Bluiett

PESARO- Dopo l’arrivo di Bamforth nella giornata di ieri la società pesarese ha ufficializzato questo pomeriggio la sua ala piccola titolare. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha annunciato attraverso i suoi canali social di aver sottoscritto l’accordo che porterà in maglia biancorossa Trevon Bluiett. Ala Piccola classe 1994, proveniente dal college americano di Xavier, Bluiett inizia la sua carriera professionistica con i colori dei Westchester Knicks per poi passare ai Salt Lake City Stars, formazione con la quale resta fino all’estate 2021 quando prende parte alla Summer League insieme ai Cleveland Cavaliers. Nel settembre dello stesso anno si trasferisce in Turchia dove con il Besiktas disputa anche la FIBA Champions League.

Nel febbraio 2022 lo attende una nuova esperienza europea questa volta in Germania con gli Amburgo Towers. L’ala di Indianapolis ha disputato l’ultima stagione in Polonia, nelle fila del Dabrowa Gornicza. Nel 2022/2023 ha viaggiato a una media di 16 punti, 5 rimbalzi e il 37% da tre con otto tiri per match.