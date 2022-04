Basket, VL Pesaro da favola! Sassari sconfitta 75-73

PESARO- Una vittoria di grande valore. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro trova il secondo successo consecutivo e il quarto nelle ultime cinque partite battendo in rimonta la Dinamo Sassari alla Vitrifrigo Arena. Una grande serata di pallacanestro per la VL che dopo un primo tempo chiuso in perfetto equilibrio sul 39 pari subisce un parziale nel terzo periodo ma poi rimonta punto su punto nel quarto finale. Ai fini del risultato è decisivo un break in favore dei pesaresi di 7-0 negli ultimi minuti di gioco, con la tripla di Tambone che a 14 secondi dalla fine sul 72-72 regala tre lunghezze di vantaggio ai biancorossi. Sul ribaltamento di campo Sassari trova tre tiri liberi con Kruslin ma il giocatore di Sassari fa 1/3 dalla lunetta condannando i suoi ad una sconfitta.

Seconda prestazione consecutiva di alto livello per il capitano della VL Carlos Delfino, autore a fine partita di 18 punti in 28 minuti di impiego ai quali aggiunge 8 importanti assist ai suoi compagni. Miglior marcatore della VL però che prende forma in Davide Moretti. Il playmaker italiano segna 19 punti in 23′ con buone percentuali al tiro (4/7 da due e 2/3 da tre punti). A Sassari non bastano i 25 punti di Bilan (con 11 rimbalzi) e i 14 di Burnell. Buona prestazione per l’ex VL Gerald Robinson che ne segna 11 e aggiunge 9 assist.

Soddisfatto al termine della partita Luca Banchi. «Questo successo è frutto di tanto sacrificio – ha detto il tecnico a fine match – il nostro atteggiamento è stato troppo frenetico, la squadra è arrivata al match con troppa tensione. Ora ci attende una partita altrettanto difficile, stasera abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo in difficoltà ma nella seconda parte del secondo quarto abbiamo avuto un buono spunto oltre a quello decisivo negli ultimi cinque minuti. Non abbiamo mollato, siamo stati premiati e adesso speriamo di esserci tolti un po’ di tensione».