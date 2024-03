Basket, la VL regge due quarti. Trento vince 109-82

Primo quarto di gioco in cui la VL Pesaro parte forte con alta intensità in attacco e tre triple consecutive realizzate da Scott Bamforth che portano anche gli uomini di Sacchetti a +9 sul 20-11. In rientro dal time out Trento alza la propria intensità difensiva mettendo in difficoltà la Carpegna Prosciutto che negli ultimi tre minuti di gara non segna e si fa rimontare fino al 20-18 di chiusura parziale.

La Dolomiti Energia inizia meglio il secondo quarto sulla falsa riga di come aveva terminato il primo e rimette la testa avanti riprendendo le redini della partita. Trascinata da Baldwin e Grazulis (entrambi già in doppia cifra a 10 punti all’intervallo) Trento va anche a +8, ma la Carpegna Prosciutto non molla e con Toté e Wright-Foreman ricuce fino al -3 con cui termina il secondo quarto sul punteggio di 42-39.

Trento alza ancora di più l’intensità nel terzo quarto, segnando un 35-22 di parziale con Baldwin e Grazulis sugli scudi e con un 18/24 da 2 punti che lascia pochi dubbi. Pesaro ha punti da Bamforth e piccoli segnali da Foreman, con un Totè che ci prova ma il parziale è di 77-61 in favore dei padroni di casa a fine terzo quarto.

Foreman prova ad ingaggiare una battaglia in solitaria contro il quintetto della Dolomiti Energia, il quale a sua volta risponde con Forray e con il tandem Baldwin-Biligha per scrivere il nuovo massimo vantaggio sull’86-64. Wright-Foreman con un gioco da quattro punti e McDuffie in penetrazione danno vita ad un break di 0-6, tuttavia Baldwin si prende ancora la scena rendendosi protagonista principale del controparziale di 12-0 che mette definitivamente fine ai giochi. I minuti che seguono servono principalmente per svuotare le panchine, Trento incrementa il proprio fatturato riuscendo a trovare anche il +30, ma nel finale ci pensa McDuffie a rendere il passivo leggermente meno pesante, ponendo fine alle ostilità sul 109-82.