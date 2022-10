Basket, la VL Pesaro perde con Napoli. Conclusa la 4^ giornata

PESARO- Serata amarissima per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che perde in casa dopo un tempo supplementare contro Napoli. Per la squadra di coach Jasmin Repesa è il primo ko casalingo ma il secondo consecutivo dopo quello di Tortona. Dopo una partita praticamente comandata sin dai primi minuti Napoli firma i sorpassi decisivi praticamente nei minuti finali sia del tempo regolamentare (poi pareggiata da un tiro realizzato da Davide Moretti) sia nel finale del supplementare dove li il tutto è stato decisivo. Per la VL non basta una grande partita di Davide Moretti autore di 24 punti a cui si aggiungono i 19 di Rahkman e i 19 di Cheatham. Per la Gevi Napoli il top scorer del match è Howard autore di 23 punti. Napoli che sale così a 4 punti e raggiunge proprio la VL in classifica.

Chi resta a punteggio pieno è Tortona sempre più grande squadra di questo campionato. La formazione piemontese, dopo aver battuto la VL la settimana scorsa gioca una grande partita in trasferta sul campo di Trieste vincendo nettamente per 88-60. Miglior realizzatore per Tortona è Mike Daum con 15 punti.

Altro successo esterno è quello di Varese che ha vinto sul campo di Reggio Emilia. I 18 punti di Ross guidano la squadra lombarda ad un importante vittoria che le permette di salire a 4 punti. Inutile i 23 di Robertson per Reggio Emilia che subisce il suo terzo ko consecutivo in campionato.

Primo successo in campionato per Scafati che nel match tra neopromosse batte Verona 92-87 e aggancia i veneti in classifica. Il neo arrivato e veterano David Logan guida la Givova con 22 punti in 24 minuti e rianima l’intera squadra. A Verona non bastano i 23 di Johnson.

Vittoria casalinga per la Dinamo Sassari che batte Trento 81-76 in una partita molto equilibrata. I 15 punti di Jamal Jones guidano la squadra di Piero Bucchi al secondo successo in campionato e la squadra sarda raggiunge così quota quattro punti in classifica.

La grande sorpresa della giornata è la vittoria della Reyer Venezia che batte l’Olimpia Milano 77-69. I campioni d’Italia, complice probabilmente la stanchezza dovuta ai due match di Eurolega giocati in settimana, cadono sul campo della Reyer e perdono l’imbattibilità in campionato. Per Venezia è il terzo successo in 4 gare e raggiunge proprio la squadra lombarda a quota 6 punti. Mvp della sfida è Jayson Granger con 18 punti.

Brindisi batte Brescia di un solo punto per 82-81 grazie ad una grande rimonta nell’ultimo quarto di gioco. La squadra allenata da Frank Vitucci, trascinata da Reed (19) e Perkins (16) trova il secondo successo in campionato e ferma Brescia che ha 22 punti da Tony Caupain.

Nel match conclusivo della giornata la Virtus Bologna raggiunge Tortona al primo posto in classifica a punteggio pieno battendo Treviso in maniera molto netta (97-71). La squadra di Scariolo dimentica così la brutta settimana europea con due sconfitte in altrettante trasferte. Treviso resta a quota 2 punti.

Per la Virtus a fine gara sono 6 i giocatori in doppia cifra con Sami Ojeleye miglior realizzatore con 15 punti.