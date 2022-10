Basket, alla VL Pesaro non basta un grande secondo tempo. Tortona vince e fa 3 su 3

TORTONA- Dopo due vittorie nelle prime due giornate arriva il primo stop stagionale della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Sul campo di Tortona la squadra di coach Jasmin Repesa cede con il punteggio di 81-73 nonostante una buona prova negli ultimi venti minuti di partita.

Partita che per la VL parte molto male con i primi due quarti in cui la formazione biancorossa è in balia dei padroni di casa ai quali riescono quasi tutte le giocate in attacco. Tortona trova punti con Candi e l’ex Tyler Cain e all’intervallo conduce addirittura di ben 18 punti con un punteggio di 47 a 29. Troppo pochi i punti segnati dalla VL a testimonianza della fatica fatta nella prima parte della partita.

Nel secondo tempo però la Carpegna Prosciutto torna in campo con una faccia nuova e improvvisamente parte la rimonta biancorossa. Lanciata dalle giocate di Charalampopoulos e Abdur Rahkman la VL trova ritmo in attacco e di conseguenza riesce a chiudere meglio le maglie in difesa. In un terzo quarto ben giocato e vinto dalla VL con il parziale di 26-17 la squadra di Repesa torna a -9 e si regala un quarto periodo “in partita”.

Il quarto quarto è ancora a tinte biancorosse nella prima parte con la VL che prosegue e riesce addirittura arrivare a pari punti con la squadra piemontese. Nel finale di gara, sul 71 pari a 4 minuti dal termine, in casa VL si sono spente tutte le luci ed i ragazzi di Repesa hanno dovuto mollare il possibile colpaccio, complici solamente i due punti messi a segno negli ultimi 3 minuti di partita.