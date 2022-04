Basket, VL Pesaro meravigliosa. Sbancata Tortona

Una vittoria di fondamentale importanza per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che nell’anticipo del sabato sera viola il parquet della Bertram Tortona e si regala una grande serata di basket.

Primi due quarti di gioco pressoché perfetti per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che mette in mostra una grande pallacanestro e chiude addirittura avanti di 17 punti sul 31-48. Carlos Delfino nei primi due quarti autore di 16 punti e leader dei biancorossi per l’allungo con una Tortona sottotono e in cui la squadra di coach Ramondino ha faticato in attacco nei venti minuti di gioco iniziali.

Terzo quarto che inizia con le due squadre che segnano una in risposta all’altra e la VL trova ottimi spunti con Mejeris e Jones sotto canestro. Carpegna Prosciutto Basket sempre in controllo della partita nel corso del secondo tempo giocando una prestazione di grande maturità e dimostrando come la lezione di Brescia di sei giorni fa sia servita eccome. Grande prova per il capitano Carlos Delfino che dopo il super primo tempo chiude la partita con 19 punti. Doppia cifra anche per il duo Jones-Mejeris con rispettivamente 20 e 12 punti.

La VL sale a quota 20 punti e conquista due punti importanti in chiave salvezza. Ora per la Carpegna Prosciutto ci saranno tre partite consecutive in casa con Sassari, Fortitudo e Virtus Bologna.