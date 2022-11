Basket, la VL Pesaro ko con Milano. Bologna prima in solitaria

PESARO- La montagna Olimpia Milano è risultata troppo alta da scalare per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che non è riuscita nell’impresa di battere i campioni d’Italia. La squadra di coach Jasmin Repesa ha retto bene per due quarti di gioco (39-41 all’intervallo) ma poi ad inizio ripresa la formazione lombarda ha preso il largo e non si è più voltata indietro. Nel 71-85 complessivo in favore dell’Armani Exchange in casa Milanese sono 4 i giocatori in doppia cifra con i 15 punti di Davies, i 13 a testa di Baldasso e Thomas oltre agli 11 Melli. Per la VL 14 punti a testa per Abdur-Rahkman e Charalampopoulos.

A fine gara in sala stampa Coach Jasmin Repesa ha commentato il match giocato contro Milano. «Non siamo riusciti a giocare con determinazione e alcuni giocatori stasera non sono stati convinti di potercela fare – ha detto il tecnico croato – abbiamo sofferto molto a rimbalzo, specialmente dal punto di vista difensivo e ovviamente così facendo diventa ancora più difficile essere competitivi contro squadre così forti».

Repesa che ha parlato anche del neo arrivato Gudmundsson (2 punti in 14 minuti). «Ha portato tanta energia, si tratta di un ottimo ragazzo che gioca per la squadra e che difende alla morte senza arrendersi mai».

Per quanto riguarda gli altri risultati arriva dopo 6 partite la prima sconfitta della Bertram Tortona. La formazione piemontese cede nel finale a Brindisi dopo una bella partita per 86-84. Sì è definitivamente sbloccata Trieste che dopo il primo successo di sette giorni fa a Napoli vince la sua seconda partita consecutiva contro Sassari per 75-69.

Vittorie esterne per Trento e Varese. La formazione trentina vince in casa di Verona per 92 ad 86. Lombardi che invece vincono in casa dell’altra neopromossa Scafati per 101 a 93. Sale a quota 4 punti anche Treviso che davanti al proprio pubblico batte Brescia 99 a 92 in quello che è stato l’anticipo del sabato sera.

Nelle due sfide serali di questa domenica la Reyer Venezia vince contro Napoli e si prende il quarto posto in classifica. Per la squadra di coach Walter De Raffaele è il quarto successo in sei partite e si porta a 8 punti in classifica. Il finale recita 82 a 71 per la formazione veneta.

A chiudere la giornata è il derby emiliano tra Virtus Bologna e Reggio Emilia. Dopo i primi due quarti in cui Reggio tiene testa ai vice campioni d’Italia le V Nere scappano via nel secondo tempo e si portano a casa il sesto successo consecutivo in campionato. Virtus che con il 79-65 finale resta l’unica squadra imbattuta nella Serie A e si prende il primo posto in solitaria.