Basket, la VL Pesaro firma Vasilis Charalampopoulos

PESARO- Prima firma straniera per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo aver consolidato il nucleo italiano, con il rinnovo di Tambone, la conferma di Delfino (argentino ma che gioca come italiano in campionato) e gli arrivi di Visconti e Mazzola, la VL ha iniziato a gettare le basi per la costruzione finale del suo roster.

Se ne parlava da giorni ed è arrivata l’ufficializzazione della firma di Vasilis Charalampopoulos. L’ala greca, che può giocare sia da numero 3 che da numero 4, nella passata stagione ha già affrontato il campionato italiano prima indossando la maglia della Reyer Venezia e poi chiudendo la stagione alla Fortitudo Bologna.

Classe ’97 e alto 204 centimetri, la passata annata ha chiuso con medie di 8.5 pt, 4 rimbalzi e quasi il 40% da 3 pt in 23 min di utilizzo medio. Nonostante la giovane età ha già giocato in diverse squadre. Dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Egaleo, nel 2012 a soli 15 anni viene ingaggiato dal Panathinaikos con cui resta fino al 2017, vincendo tre campionati nazionali e cinque Coppe di Grecia, disputando anche l’Eurolega. Nel 2017/2018 difende i colori del Paok Salonicco mentre il 2018/2019 lo vede impegnato con il Lavrio. Nell’annata seguente si trasferisce allo Ionikos Nikaias prima appunto dell’esperienza in Italia.

Il nuovo giocatore della squadra biancorossa vanta anche successi con la Nazionale ellenica: nel 2013 ha vinto la medaglia di bronzo nel Campionato Europeo Under 16. In Lettonia nel 2015 si è laureato campione continentale Under 18 e poi anche nel 2017 con la Nazionale Under 20.