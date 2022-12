Basket, la VL finisce male il 2022. Reggio Emilia vince 95-76

Sconfitta pesante della formazione di Repesa sul parquet della formazione emiliana. Pesa l'assenza di Kravic out per influenza

Ultima partita del 2022 da dimenticare per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che cade malamente sul parquet di Reggio Emilia ultima in classifica. La squadra di Jasmin Repesa, che oltre all’infortunato Mazzola ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto anche al pivot Dejan Kravic a causa di un attacco influenzale, trova un ko inaspettato e arrivato anche dopo una brutta prestazione soprattutto nell’ultimo quarto di gioco.

In casa VL pessima partita oggi da parte di Davide Moretti in cabina di regia che ha sofferto la fisicità e l’esperienza di Cinciarini dall’altra parte. Tra i pochi a salvarsi per Pesaro c’è Cheatham autore di 18 punti e Toté con 14. Piccola nota positiva il rientro dopo quasi due mesi di Matteo Tambone dopo l’infortunio al polso. Per lui solo 2 punti in 16 minuti ma con una condizione fisica che potrà solo migliorare nei prossimi giorni.

Festeggia Reggio Emilia che trova la prima vittoria sotto la guida di Sakota e sale a quota 6 punti in classifica seppur sempre all’ultimo posto. Per Reggio sono ben 5 i giocatori in doppia cifra con top scorer Reuvers con 19 punti.

VL che chiude l’anno con 14 punti e in attesa delle altre partite previste però ad inizio 2023 scende al settimo posto in classifica. Una brutta battuta d’arresto soprattutto dopo la bella prova (con sconfitta) di 5 giorni fa contro la Virtus Bologna.