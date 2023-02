Basket, la VL Pesaro batte Reggio Emilia ed è quarta in solitaria

PESARO- Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Carpegna Prosciutto riscatta la brutta serata di Sassari di sette giorni fa e ritrova subìto i due punti contro Reggio Emilia. 85 a 74 il finale con un’ottima prova corale di squadra e solo due giocatori in doppia cifra. Rahkman leader con 19 punti. Cheatham ne mette 10.

Ottimo primo quarto della Carpegna Prosciutto che dopo i primi minuti a marce basse alza il ritmo nella seconda metà e crea la prima mini fuga della partita chiudendo avanti la prima frazione 24 a 15 grazie alle triple nel finale di periodo da parte di Cheatham e Visconti. Nel secondo quarto meglio Reggio Emilia rispetto ai pesaresi con la formazione allenata da Sakota che trova canestri semplici da sotto e ricuce lo strappo. All’intervallo è 39 a 36 sempre in favore della VL in una partita in cui si va molto a sprazzi con un ritmo non dei più “spinti”.

Secondo tempo che prosegue sulla falsa riga del primo. La VL come ad inizio partita parte meglio all’uscita dalla pausa lunga e riallunga anche a +8 ma poi alcuni cali di intensità e di brutte scelte in attacco rimettono nuovamente Reggio a -2 (55 a 53) a meno di due minuti dalla fine del terzo quarto. Due punti Tambone da una parte e un facile appoggio da sotto di Diouf dall’altra mandano la partita all’ultima pausa sul 57 a 55 in favore della Carpegna Prosciutto.

Quarto periodo in cui la VL torna a +9 a sei minuti dalla fine con i canestri di Toté, Moretti e all’appoggio in contropiede del ritrovato Carlos Delfino. Sakota costretto al time-out sul 71 a 62 in favore dei pesaresi. La VL però trova ritmo e continuità in attacco e le triple di Delfino prima e di Tambone poi impediscono a Reggio di rientrare. A poco meno di tre minuti dalla fine pesaresi sempre avanti sul 79-69. La VL non si guarda più indietro nei momenti finali di gara e per Reggio non c’è più nulla da fare. Il finale recita 85 a 74 con gli ultimi 30 secondi dove non si è praticamente giocato con le due squadre che hanno lasciato scorrere il cronometro.

Vittoria importante per la squadra di Repesa in virtù anche dei risultati delle squadre alle spalle. Carpegna Prosciutto che sale a quota 22 punti in classifica e consolida ancora di più il quarto posto.

Nella sola ed unica partita giocata nell’anticipo del sabato sera bella vittoria esterna della Nutribullet Treviso sul campo della Tezenis Verona. Derby veneto vinto 97 a 81 dalla formazione di coach Marcelo Nicola grazie ad un ottimo ultimo quarto di gioco (chiuso con un parziale di 32-22) in cui la formazione bianco-blu è riuscita ad allungare nel punteggio e a mettere il sigillo alla partita. Per Treviso grande prova di Adrian Banks autore di 24 punti. A Verona non bastano i 20 di Giordano Bortolani che nonostante prestazioni in crescita da parte del giovane giocatore italiano non sono sufficienti a portare alla vittoria i suoi.

Sconfitta interna che costa cara alla Reyer Venezia ma soprattutto allo storico coach Walter De Raffaele (esonerato nel pomeriggio dopo la sconfitta). Sul parquet del Taliercio a vincere è Brindisi di un solo punto (75-76). La formazione pugliese allenata da Vitucci è in forte risalita dopo il faticoso avvio di campionato. Reyer che paga il doppio impegno europeo e saluta De Raffaele dopo 13 anni da allenatore della squadra Veneta.

Partita dall’alto punteggio quella tra Tortona e Varese con i padroni di casa della Bertram che vincono 103 a 91 grazie agli ex VL Christon e Filloy autori rispettivamente di 26 e 21 punti. A Varese non bastano i 28 di Markel Brown e i 20 di Jaron Johnson. Tortona sale a quota 26 punti in classifica. Varese resta a 20.

Vince ma con fatica l’Olimpia Milano sul campo di Trieste. La squadra di Ettore Messina passa 65 a 59 in terra Friulana con i 13 punti di Napier all’esordio in campionato dopo che l’ex NBA aveva già fatto vedere buone cose nelle due partite di Eurolega in settimana. A proposito di esordi, da sottolineare la buona prova di Emanuel Terry per Trieste autore di 16 punti e 9 rimbalzi. Milano si tiene la la vetta salendo a quota 28 in classifica.

Nel derby campano tra Napoli e Scafati sono proprio i padroni di casa ad avere la meglio per 71 a 69 in una partita punto a punto. I 21 punti di Michineau regalano due punti importanti alla squadra di Cesare Pancotto che sale a quota 14 punti in classifica lasciandosi alle spalle Verona e Reggio Emilia e agguantando proprio Scafati.

Dopo la grande vittoria contro Pesaro di sette giorni fa la Dinamo Sassari si ripete in trasferta con una super prestazione contro Trento. La squadra di coach Piero Bucchi passa 95 a 77 grazie ancora una volta ad un’ottima prova al tiro da tre punti (14/26). 6 i giocatori in doppia cifra per la squadra sarda. A Trento non bastano i 22 di Diego Flaccadori.

Nell’ultima partita della serata, in contemporanea con Pesaro, la Virtus Bologna batte con fatica la Germania Brescia 84 a 78 e sale a quota 28 in classifica a pari merito proprio con Milano (ma dietro nello scontro diretto). Ancora una grande prova di Marco Belinelli autore di 23 punti.