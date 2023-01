Basket, la VL Pesaro oggi sfida Treviso. Kravic recuperato

In un campionato molto equilibrato e con una classifica molto ristretta la VL cerca i due punti per conquistare le Final Eight di Coppa Italia

Dopo le due sconfitte consecutive contro Virtus Bologna e Reggio Emilia oggi, domenica 8 gennaio, per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro quella contro Treviso è una partita importante per la corsa al raggiungimento delle Final Eight di Coppa Italia. La formazione Veneta vive un ottimo momento di forma dopo un inizio di campionato non dei migliori e sta piano piano risalendo la classifica con 10 punti all’attivo. Dal suo lato invece la VL, con i suoi 14 punti in campionato, e con due sole giornate del girone d’andata rimaste (oggi compreso) in caso di un successo staccherebbe il pass per Torino e per andare a giocarsi la Coppa.

A presentare la partita contro la Nutribullet Treviso come di consueto è stato il vice allenatore della VL Bruno Savignani che ha preso le veci di Jasmin Repesa. «Affrontiamo una delle squadre più in forma e che viene da tre vittorie consecutive, di cui l’ultima contro Venezia – ha subito ribadito il tecnico brasiliano – si tratta di una formazione che vanta due ottimi esterni come Banks e Iroegbu, ottimi giocatori sia in termini realizzativi che di creazione del gioco. Dovremo fare tanta attenzione a loro ma non solo, dato che nel roster sono presenti elementi in grado di fare male agli avversari in diversi modi. Sarà necessario da parte nostra un grande impegno e speriamo di rispondere adeguatamente al loro attacco».

Anche Savignani riconosce l’importanza della partita in ottica classifica. «Per noi vincere sarebbe molto importante anche in ottica Final Eight e per far vedere il nostro volto, nonostante le pesanti assenze con cui dobbiamo fare i conti. In settimana abbiamo lavorato duro per provare domenica a regalare una bella soddisfazione a tutti i nostri tifosi e a noi stessi».

A proposito appunto di infermeria, in casa VL oltre all’assenza di Mazzola che starà fuori per tutta la stagione è in dubbio per questa sera la presenza di Carlo Delfino a causa di un problema muscolare. Buone notizie invece per il ritorno di Dejan Kravic con il lungo che ha smaltito l’influenza che lo aveva lasciato a casa nella sfida di Reggio Emilia.