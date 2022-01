Basket serie A, VL Pesaro domani a Brescia nel recupero della 15^ giornata

Dopo il successo contro Milano di tre giorni fa la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ritorna subito in campo domani. La formazione biancorossa infatti scenderà in campo a Brescia nel recupero della 15° e ultima giornata del girone d’andata che si sarebbe dovuta disputare domenica 9 gennaio. Alla vigilia della sfida contro la Leonessa ha parlato in conferenza stampa il coach della VL Luca Banchi che ha presentato il match che attende i suoi ragazzi.

«Affrontiamo una della squadra più in forma del campionato – ha detto Banchi – e le insidie sono legate allo stato di forma dei nostri avversari che stanno inanellando preziose vittorie abbinate ad esaltanti prestazioni e al fatto di aver avuto poco tempo per rigenerarsi dopo lo straordinario sforzo profuso dai nostri atleti nella gara contro Milano».

«Ci attende un match complesso contro un’avversaria in fiducia alla quale coach Magro sta cucendo un abito perfetto in uno stile che combina spettacolarità ed efficacia – ha ribadito Banchi – ma incontrare avversari così ispirati dovrà servire da stimolo per replicare una prestazione consistente e continua come quella fatta 72 ore fa».

Per la VL comunque Final Eight sfumate. Nonostante 5 vittorie nelle ultime 6 partite, non esistono possibilità statistiche che consentano a Pesaro di acciuffare l’ottavo posto, nemmeno vincendo a Brescia nel recupero di giovedì. La vittoria di Reggio Emilia sul campo di Trieste ha tolto le ultime residue chances agli uomini di Banchi.