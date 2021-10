Basket, la VL Pesaro a Bologna contro la Fortitudo

Dopo la bella vittoria di mercoledì sera contro Trieste in cui la Carpegna Prosciutto ha ritrovato i due punti e il pubblico di casa, la formazione biancorossa domani sera 10 ottobre scenderà in campo ancora una volta nel posticipo della terza giornata e lo farà a Bologna sul campo dei rivali della Fortitudo. Una sfida che però, dopo le recenti dimissioni per motivi di salute da parte di Repesa (lo scorso anno sulla panchina della VL), non permetterà il duello croato delle panchine con Petrovic.

«Mi sarebbe piaciuto affrontare coach Repesa – ha detto Petrovic in conferenza stampa – la Fortitudo sta attraversando un momento di difficoltà e sappiamo che in situazioni del genere i giocatori reagiscono in modo positivo e con tanta energia. Noi per vincere dovremo mettere in campo altrettanta intensità».

In casa VL resta il punto interrogativo Tambone dopo i problemi alla schiena. «Matteo oggi proverà ad allenarsi ma se non sarà al 100% credo che non prenderà parte al match– ha continuato Petrovic- vedremo oggi pomeriggio le sue condizioni in occasione del penultimo allenamento pre-gara. Comunque rispetto ad alcune settimane fa noto tanti miglioramenti non solo in partita ma anche nel lavoro in palestra dell’intera squadra» ha concluso Petrovic.