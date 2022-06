VL Pesaro, Beretta: «Fare bene sul mercato per puntare ai playoff»

Quarto anno per la VL targata Carpegna Prosciutto che come confermato da Andrea Beretta ha rinnovato la sponsorizzazione

Andrea Beretta, main sponsor della Vuelle Pesaro con la sua famiglia e con il marchio Carpegna Prosciutto da quando è approdato nella città di Rossini si è appassionato sempre di più allo spettacolare mondo della pallacanestro. Giunto alla sua quarta stagione in compagnia della VL, Beretta ha assistito negli ultimi due anni anche a dei momenti importanti per la squadra, come il raggiungimento della Finale di Coppa Italia di due anni fa fino ad arrivare ai playoff conquistati in questa ultima stagione.

Una sponsorizzazione appunto che continua con la gioia di tutti come ha sottolineato Beretta. «Mi sono confrontato con Ario Costa e Luciano Amadori, entrambi hanno capito il momento e sono stati più che contenti del rinnovo della sponsorizzazione – ha detto Beretta – probabilmente non si aspettavano che avremmo rinnovato alle stesse condizioni dello scorso anno ma ci è sembrato giusto continuare il rapporto e andare avanti, soprattutto alla luce dei risultati che la squadra ha ottenuto in questa stagione».

Ora la chiave sarà il mercato. «A mio avviso se saremo bravi a investire bene i soldi che ci sono a disposizione, credo si possa puntare ai playoff. Le premesse ci sono tutte per fare bene fin da subito e ritroviamo un allenatore che ha grande carattere e sa il fatto suo e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera – ha sottolineato il main sponsor – la squadra dell’anno scorso a me è piaciuta molto e dipendesse da me confermerei tutti, ma se devo fare un solo nome nello specifico direi Tyrique Jones, anche se sono consapevole che un giocatore come lui approderà in una squadra di alto livello».