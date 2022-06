Basket VL Pesaro, Banchi: «Parlerò con la società»

In casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Luca Banchi è stato l’uomo che ha cambiato una stagione intera. Dopo aver preso la VL Pesaro quando aveva una sola vittoria in campionato di Serie A, infatti, l’allenatore toscano è riuscito nella grande impresa di riportare la società biancorossa ai playoff dopo ben dieci anni di assenza, e ora tutta la tifoseria spera in un Banchi bis sulla panchina della VL anche per la prossima stagione.

Un futuro su cui ancora però ci sono poche certezze visto che, come ribadito spesso da Banchi, anche nelle ultime giornate di campionato nel suo futuro estivo la priorità è sempre quella della nazionale lettone di cui proprio Banchi è il capo allenatore. Lo stesso coach ha fatto proprio chiarezza in queste ore in merito alla sua posizione ma facendo anche un riflessione sulla sua esperienza pesarese.

«Quella che ho fatto alla VL in questa stagione è state un’esperienza bellissima ma il rapporto con la società era chiaro sin dall’inizio – ha detto Banchi – ovvero che il mio lavoro sarebbe terminato alla fine del campionato. Al momento so che la società sta reperendo le risorse per la prossima stagione e io posso solamente dire che nei prossimi giorni sarò nuovamente a Pesaro per parlare con la società e ascoltare quale sarà il progetto però ad oggi non c’è nessuna decisione da parte mia».

Prossimi giorni che dunque potrebbero risultare decisivi sia in caso di fumata bianca o nel caso in cui si dovesse chiudere definitivamente il capitolo Banchi. La VL sa comunque che nel giro di qualche settimana si dovrà scegliere chi sarà la guida tecnica della squadra 2022/23 perché quello del coach è, come ribadito, il primo tassello per poi andare a scegliere i giocatori e parlare anche di chi potrà rimanere e di chi invece sarà impossibile da confermare.