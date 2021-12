Basket, VL Pesaro oggi in campo. All’arena arriva Reggio Emilia

PESARO- Carpegna Prosciutto Basket Pesaro alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in campionato che manca da più di 9 anni. Dopo Cremona, Varese e Treviso il prossimo avversario da affrontare in casa biancorossa è Reggio Emilia. La formazione emiliana, allenata da coach Attilio Caja, arriva a Pesaro dopo una grande vittoria in campionato contro Brindisi ed è al momento al nono posto in classifica con 10 punti, due in più della VL.

Il coach della Carpegna Prosciutto Luca Banchi ha parlato così dei suoi prossimi avversari. «Oggi ci attende una formazione che tra le squadre viste all’opera finora, per organizzazione, struttura e consistenza, considero seconda solo a Milano – ha dichiarato Banchi – Reggio sta facendo un percorso impressionante sia in Italia che in ambito europeo».

«Noi saremo chiamati ad affrontare una partita molto impegnativa. Tanto dipenderà dal nostro approccio alla gara con una grande determinazione ed è una partita in cui serviranno attributi per portarla a casa dato che i nostri avversari sono molto organizzati – ha ribadito il coach della VL – ad ora non guardo la classifica ma penso solo a lavorare duro. Dobbiamo ragionare in quest’ottica, ovvero quello di restare concentrati al 100% solo sulla prossima sfida per puntare ad agganciare più squadre possibili in questo campionato che è davvero equilibrato. C’è tanto lavoro ancora da fare e anche molti progressi” ha concluso il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.