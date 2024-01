PESARO – Nel suo periodo più difficile della stagione alla Carpegna Prosciutto non sorride nemmeno il calendario. Dopo quattro sconfitte consecutive per la VL Pesaro questa sera c’è uno degli ostacoli più difficili da affrontare, i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. Appuntamento alla Vitrifrigo Arena alle ore 18:30.

In settimana la Vuelle ha ufficializzato l’arrivo di McDuffie ma l’ala americana sbarcherà a Pesaro solamente domani e quindi non sarà del match. La stessa cosa molto presumibilmente vale per Scott Bamforth. La guardia della VL, assente per infortunio dal 29 dicembre, nella giornata di venerdì ha svolto un lavoro più incentrato alla partita con il gruppo ma difficilmente verrà rischiato. È infatti troppo importante il suo rendimento per questa seconda parte di stagione e, visto che domenica prossima c’è lo scontro diretto con Brindisi, forse è meglio recuperarlo al top per quella sfida lì.

Coach Meo Sacchetti, che ha esordito nella panchina della VL domenica scorsa a Napoli, oggi lo farà per la prima volta in casa davanti ai suoi nuovi tifosi. Alla vigilia della partita con Milano ha parlato di come è andata la settimana che ha portato alla preparazione della sfida con i lombardi. «Questa è stata una settimana impegnativa, nella quale abbiamo cercato di migliorare le condizioni fisiche per poi finalizzare il nostro gioco – ha detto Sacchetti -, puntiamo a reintegrare Bamforth ma non vogliamo correre rischi e forzare. La risposta dei ragazzi è stata importante, servirà il massimo impegno, dando tutto quello che abbiamo. In settimana siamo andati alla ricerca di maggiore velocità a tutto campo, cercando di correre di più rispetto a prima. Alcuni giocatori devono ritrovare sicurezza in se stessi ma dobbiamo pensare solo a noi e avere sempre l’atteggiamento giusto».

In casa milanese, gli uomini di Messina sono arrivati a Pesaro nella giornata di ieri dopo le fatiche di Coppa in settimana. Milano infatti ha giocato venerdì sera a Valencia in Eurolega uscendo sconfitta dopo un brutto secondo tempo. Messina ha recuperato Shields che in Spagna ha giocato, e per l’Olimpia inoltre c’è stato anche l’esordio, non positivo, di McGruder. Sicuro assenti saranno invece Mirotic e Baron ancora fermi ai box.