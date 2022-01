Basket, VL contro Milano. Banchi: «Sfideremo i migliori»

VL in campo dopo 21 giorni dalla partita di Brindisi. Milano vuole continuare la striscia di vittorie in campionato

La Carpegna Prosciutto torna in campo e ad attenderla c’è una Milano che sarà una montagna quasi impossibile da scalare. La squadra di Messina è prima in campionato e arriva da una grande vittoria a Barcellona in Europa. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della VL Luca Banchi.

«Domani affrontiamo la migliore squadra del campionato i cui numeri testimoniano, al di là del fortissimo organico, un’organizzazione di gioco straordinaria su entrambi i lati del campo – ha detto Banchi -noi siamo consapevoli delle difficoltà incontrate nella preparazione di questa gara e cercheremo di mettere in campo tutte le risorse attualmente a nostra disposizione, assieme a quell’audacia che ci permette di competere e rendere orgogliosi i nostri tifosi che sapranno sostenerci in un momento così delicato».

«Sfidare i migliori – seppure in una condizione di tale emergenza – servirà a raccogliere tutte le energie disponibili e a trarre spunti preziosi per una ripresa che ci auguriamo possa riportarci a livelli adeguati di competitività» ha concluso Banchi.