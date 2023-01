Basket, la VL Pesaro questa sera a Sassari nel posticipo

Sarà la partita che chiuderà questa seconda giornata del girone di ritorno quella tra la Dinamo Sassari e la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in programma stasera con palla a due alle ore 20. Una VL Pesaro che arriva in terra sarda con il quarto posto in questo campionato molto equilibrato nei valori e contro una Sassari che anche se ad oggi è ottava non ha centrato due giornate fa le Final Eight di Coppa Italia fallendo il primo obiettivo stagionale.

Due gli ex di giornata che si trova di fronte la Carpegna Prosciutto. Il primo è il coach dei Sardi, ovvero Piero Bucchi che a Pesaro ha allenato nella stagione 2016/17 ma dove la sua esperienza non andò per il verso giusto con un esonero arrivato durante il corso della stagione. Il secondo ex è invece Gerald Robinson. Il play-guardia statunitense ha giocato a Pesaro pochi mesi due anni fa proprio con Repesa allenatore e in quel breve periodo ha lasciato un ottimo ricordo di se dimostrando grande talento oltre ad una grande professionalità.

A presentare la partita di questa sera, come ormai di consueto in casa VL, è stato uno degli assistenti del coach croato della squadra biancorossa, questa volta nella persona dell’assistente allenatore Luca Pentucci. «Stasera ci attende un match impegnativo su un campo per noi sempre difficile – ha detto Pentucci – la Dinamo ha tanta energia e punta molto sul contropiede, tanta aggressività e tiro da tre. Per noi dunque sarà molto importante approcciare bene il match, non lasciarli correre e impedire ai loro tiratori di farci male. Sarà necessario imporre il nostro ritmo e gioco con tanta fluidità in attacco. Sassari vanta ottimi creatori come Dowe, Robinson e Gentile che riescono a liberare i lunghi e tiratori quali Kruslin, Bendzius e Jones, tra i migliori di tutta la Serie A».