PESARO- Una grande vittoria contro Venezia per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, arrivata con il tiro allo scadere di Abdur Rahkman, lancia la formazione pesarese al primo posto solitario in classifica in attesa delle partite delle altre squadre previste nella giornata odierna. Una VL che all’esordio casalingo davanti ai suoi tifosi ha giocato ancora una volta una grande pallacanestro dominando per larghi tratti contro una formazione, come quella della Reyer Venezia, costruita per ambire ai primi 4 posti della classifica.

Al termine della partita, che la Carpegna Prosciutto ha per larghi tratti condotto con un vantaggio in doppia cifra prima di calare un pò nell’ultimo quarto e giocarsi la vittoria in un finale punto a punto, ha espresso grande soddisfazione il coach della VL Jasmin Repesa. «Il pubblico è stato davvero il sesto uomo in campo questa sera e i ragazzi sono stati straordinari – ha detto il coach croato – questa vittoria è frutto di una grande sofferenza e tanto impegno da parte dei giocatori».

Repesa non aveva mai giocato nella sua prima annata a Pesaro due anni fa con il pubblico. «Ringrazio tutti i tifosi presenti questa stasera che hanno sostenuto i nostri ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano – è stata una grande partita. Abbiamo pagato un po’ nel finale in termini di poca lucidità contro la zona e sotto il nostro canestro dove Venezia ha catturato tanti rimbalzi e palle vaganti. Resta comunque un successo importante e ce lo godiamo. Poi da lunedì penseremo alla trasferta di Tortona in programma sabato sera».